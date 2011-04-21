У Москві зник син Касперського

Шукають спецслужби і поліція

У Москві ведуться пошуки сина розробника антивірусних програм Євгена Касперського 20-річного - Івана, повідомляють російські ЗМІ. За даними джерела в правоохоронних органах, Іван Касперський зник 19 квітня. "Спочатку його розшукували співробітники спецслужб, потім до пошуків підключилися співробітники поліції", - відзначило джерело.

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