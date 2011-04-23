Грищенко: останнім часом євроскептики заспокоїлися

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО відзначає «позитивні сигнали” від скептиків євроінтеграційних перспектив України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора в ефірі телеканалу “Інтер”.

«Я дуже радий тому, що нарешті останнім часом лунають позитивні сигнали від тих, хто ще нещодавно заявляв, що не можна давати Україні ні асоціацію, ні якихось інших просувань на євроінтеграційному напрямку, поки не буде в кріслі водія, який поведе шляхом Аврори вперед. Сьогодні ми відчуваємо зміну в цьому месиджі», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Водночас міністр наголосив на важливості «говорити одним голосом від України за кордоном».

«Надзвичайно важливо говорити одним голосом, коли ми за межами країни», - сказав глава МЗС.

За словами міністра, це важливо для того, щоб попрацювати в Брюсселі над тим, щоб України ближчим часом змогла укласти угоду про асоціацію і досягти безвізового режиму.