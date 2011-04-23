Тисячі прочан зібралися в очікуванні Благодатного вогню

Тисячі прочан зібралися біля храму Гробу Господнього в Єрусалимі, аби стати свідками щорічного дива - сходження Благодатного вогню, який вважається одним з найбільших чудес православного християнства і займається за молитвами віруючих напередодні Великодня.

Як передає РІА «Новости», цього року святкування Великодня збігається у католиків, православних і протестантів, тому прочан особливо багато.

До цього часу сходження Благодатного вогню не дістало пояснення з наукової точки зору, і його поява в храмі Гробу Господнього, як і раніше, сприймається багатьма як чудо. Християни вірять у божественне походження вогню і в те, що він займається за молитвами прочан і православного патріарха.

Церемонія отримання Благодатного вогню називається літанією і складається з цілої низки ритуалів, серед яких, - перевірка Кувуклії на наявність джерел вогню і опечатання входу до каплиці великою восковою печаткою. Неодмінними учасниками церемонії є представники вірменського, коптського і сірійського духовенства, які з`являються у супроводі каввасів, - стражників у турецьких обладунках, які з прадавніх часів наймалися для охорони християнських процесій. За звичаєм кавваси під час проходження скрізь натовп стукають спеціальними палицями об кам`яні плити храму. У дійстві також бере участь і арабська православна молодь, яка вривається в храм, сидячи на плечах один у одного, з криками і барабанним боєм. Вигуки арабської молоді - це молитви, в яких вони просять Господа дарувати віруючим Благодатний вогонь. Вважається, що таке нестримане, але щире звернення також потрібне Богові. Шум натовпу, вигуки арабської православної молоді і стукіт палиць каввасів створює в храмі незабутню атмосферу ритуального свята.

Опівдні починається Хресна хода від Єрусалимської патріархії до входу в Кувуклію. Туди вносять велику лампаду, в якій має зайнятися вогонь і 33 свічки, за кількістю років земного життя Ісуса Христа. За багатовіковим звичаєм, Єрусалимський патріарх входить до каплиці в самому полотняному подряснику. Це робиться для того, аби всі присутні змогли переконатися, що він не проносить із собою ні сірників, ні запальнички, ні будь-які інші предмети для добування вогню. Після того, як патріарх входить в Кувуклію, вхід опечатують, і починається очікування дива сходження Благодатного вогню. Воно може тривати від декількох хвилин до декількох годин. Віруючі, які в цей час перебувають у храмі, також моляться за сходження Святого вогню і каються у своїх гріхах. За переказами, якщо Благодатний вогонь не зійде, це стане жахливою ознакою для всього людства.

Очевидці свідчать, що через якийсь час після входження патріарха в Кувуклію в храмі починають відбуватися нез`ясовні явища: виникають сполохи голубуватого кольору, які можуть спалахувати в будь-якому напрямі, а з отвору в куполі храму на Гріб Господній опускається вертикальний широкий стовп світла. Невдовзі в Кувуклії займається Благодатний вогонь - і патріарх Єрусалимський передає його віруючим, які тримають в руках великі святкові свічки. У перші хвилини Благодатний вогонь абсолютно не обпалює, то ж багато віруючих умиваються вогнем.