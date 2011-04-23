19-річний хлопець з пістолетом викрав автомобіль у таксиста

У Донецькій області правоохоронці затримали 19-річного зловмисника, жителя міста Костянтинівка, який під загрозою пістолета викрав автомобіль у водія таксі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Добропільського міськвідділу Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, вночі хлопець зупинив таксі в Костянтинівці й попросив за 250 грн. відвезти його до одного з сіл Добропільського району. Приїхавши за місцем призначення, пасажир приставив до скроні таксиста пістолет і зажадав вийти з машини.

Таксист вийшов з машини і, віддавши на вимогу зловмисника ключі від автомобіля і свій мобільний телефон, залишився один на нічній дорозі. На світанку, дійшовши до найближчого залізничного переїзду, таксист з чергового пункту зателефонував до міліції й повідомив про те, що сталося.

Злочин було розкрито впродовж трьох годин. Підозрюваного було затримано на території Добропільського району і поміщено до ізолятора тимчасового тримання міськвідділу міліції. Речові докази і зброю у зловмисника було вилучено, автотранспорт повернуто власнику.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 289 ч.3 Кримінального кодексу України - незаконне заволодіння транспортним засобом, здійснене із погрозою застосування насильства, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.