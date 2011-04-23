«Найбільша Паска України» від УПЦ МП впала під власною вагою

Сьогодні, напередодні Великодня, до Києво-Печерської Лаври з Єрусалима прибуде Благодатний вогонь, що зійшов у храмі Гроба Господнього.

Про це УНІАН повідомили у Синодальному інформаційно-просвітницькому відділі Української православної церкви Московського патріархату.

За їх даними, о 20.00 предстоятель УПЦ МП митрополит ВОЛОДИМИР зустрічатиме в Лаврі Благодатний вогонь, який офіційна делегація УПЦ МП наразі везе з Єрусалиму.

Разом з тим в УПЦ МП повідомили, що з технічних причин скасовано презентацію найбільшої Паски України, яка сьогодні мала відбутися в Києво-Печерській Лаврі. Як зазначається в повідомленні, неприємна подія сталася на підприємстві, що випікало "Найбільшу паску України". Через те, що вага готової паски склала 900 кг замість запланованих 700 кг, конструкція, що тримала гігантський хліб, не витримала, і частина паски була пошкоджена.

Наразі паска знаходиться на виробництві. У вівторок, 26 квітня, її, вже відреставровану, буде привезено в Києво-Печерську Лавру і протягом дня роздано відвідувачам Благодійного Великоднього ярмарку «Великодній кошик».