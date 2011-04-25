Рибне господарство оформило незаконний вилов як наукову роботу

У Херсонській області працівники УБОЗ у ході спецоперації вилучили понад 40 тонн незаконно виловленої риби.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС у Херсонській області, правоохоронці викрили злочинну групу у складі 28 осіб, які займалися незаконним виловом риби в Азовському морі. Попередньо встановлено, що до складу групи входили керівники одного з рибних господарств і науково-дослідницького інституту.

Співробітники УБОЗ отримали інформацію про те, що один із науково-дослідницьких інститутів отримав квоту на науковий вилов риби в розмірі 100 тонн на рік. До здійснення вилову було залучено 10 рибних господарств на узбережжі Азовського моря, у тому числі розташованих на території Генічеського району.

Сейнери Генічеського рибного господарства, оснащені механізованими драгами, виходили у море під виглядом проведення науково-дослідницьких робіт. Насправді ж виловлювалася риба, яка згодом вивозилася за межі області для подальшої реалізації.

Господарство мало право у наукових цілях виловлювати не більше 10 тонн на рік, але лише за одну добу двома сейнерами з чотирьох, які працювали у цьому господарстві, було виловлено 40 тонн риби, яку співробітники УБОЗ і вилучили.

Згідно з вилученою в капітанів сейнерів документацією, загалом було виловлено понад 234 тонни риби.

За висновками спеціалістів, серед виловленої риби 68% становили самки бичка з ікрою.

Збитки, за попередніми даними, становлять понад 3 млн. грн.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.