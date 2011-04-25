До кінця року в Європі ціна на газ за довгостроковими контрактами складе 500$

ВАТ "Газпром" відзначає зростання попиту на газ на європейському ринку у квітні порівняно з зимовими місяцями, за довгостроковими контрактами ціна на грудень становить вже 500 доларів за тисячу кубометрів.

Як передають РІА «Новости», про це повідомив журналістів голова правління російського газового холдингу Олексій МІЛЛЕР за підсумками оперативної наради, під час якої були названі останні дані щодо видобутку і поставок газу.

"Європейський ринок газу б'є всі рекорди: наприклад, поточного квітня поставки "Газпрому" на експорт будуть більші, ніж в окремі зимові місяці, а на грудень ми вже бачимо ціну газу за нашими довгостроковими контрактами на рівні 500 доларів. І думаю, це не останні рекорди, які ми зафіксуємо цього року...", - сказав він.