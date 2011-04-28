Генпрокуратура дозволила Кучмі виїхати до Ялти та Росії

Екс-Президент України Леонід КУЧМА отримав дозвіл слідчого Генеральної прокуратури на тимчасовий виїзд до Росії та Ялти.

Про це повідомляється на сайті фонду Л.КУЧМИ «Україна».

Генпрокуратура за наслідками розгляду заяви адвокатів про надання дозволу на виїзд Л.КУЧМИ з постійного місця проживання не заперечує проти тимчасового виїзду, сказано у повідомленні.

Напередодні захист Л.КУЧМИ подав заяву до Генпрокуратури про надання дозволу на виїзд з постійного місця проживання до Ялти на період з 29 квітня до 8 травня 2011 року з метою оздоровлення. Також адвокати подали заяву про надання дозволу на виїзд 9 травня 2011 року до Росії, у селище Новоселиці, Новгородської області для участі у заходах із вшанування пам’яті батька Л.КУЧМИ - Данила Кучми, який загинув у 1942 році. Другий Президент України традиційно щороку на День Перемоги відвідує місце поховання свого батька.

Як повідомляв УНІАН, у березні Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо Л.КУЧМИ. Він підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвели до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.