Українці в Азербайджані просять Януковича створити культурний центр

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністрові закордонних справ Костянтину ГРИЩЕНКУ створити Український культурний центр у Баку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, відповідне доручення він дав сьогодні після звернення Голови Ради української громади в Азербайджані імені Т.Шевченка Олександра ЗАРІЧНОГО.

Зі свого боку, Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ також доручив опрацювати питання створення Українського культурного центру в Баку мерові цього столиці Азербайджану.

В Азербайджані, за даними прес-служби В.ЯНУКОВИЧА, на сьогодні проживає понад 30 тисяч українців.