Українці в Азербайджані просять Януковича створити культурний центр
22:37, 28 квітня 2011Суспільство
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Ільхам Алієв теж дав доручення
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністрові закордонних справ Костянтину ГРИЩЕНКУ створити Український культурний центр у Баку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, відповідне доручення він дав сьогодні після звернення Голови Ради української громади в Азербайджані імені Т.Шевченка Олександра ЗАРІЧНОГО.
Зі свого боку, Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ також доручив опрацювати питання створення Українського культурного центру в Баку мерові цього столиці Азербайджану.
В Азербайджані, за даними прес-служби В.ЯНУКОВИЧА, на сьогодні проживає понад 30 тисяч українців.
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