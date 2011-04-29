Кабмін ліквідував фонд, який виплачував компенсації жертвам нацистів

Уряд ліквідував Український національний фонд “Взаєморозуміння і примирення” при Кабінеті міністрів.

Відповідну постанову від 27 квітня № 455 оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, утворено комісію з ліквідації фонду, головою якої затверджено першого заступника голови правління фонду Степана КОСЯКА. Голові комісії доручено затвердити персональний склад комісії та забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією фонду; поінформувати у шестимісячний строк Міністерство соціальної політики про результати проведеної роботи.

*** Український національний фонд „Взаєморозуміння і примирення” був заснований Кабінетом міністрів України постановою № 453 від 16 червня 1993 року за рахунок коштів Федеративної Республіки Німеччина відповідно до досягнутих чотиристоронніх домовленостей між урядами Республіки Білорусь, Російської Федерації, України й ФРН щодо врегулювання питань про виплату компенсаційних платежів громадянам колишнього СРСР, які в роки Другої світової війни стали жертвами нацистських переслідувань.