У Києві побили фотокора газети «Коммерсант» (уточнено)

У Києві у салоні маршрутного таксі №45 побито фотокореспондента газети «Коммерсант».

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, інцидент стався вчора.

Молодий чоловік, перебуваючи в маршрутці, відчув, що його рюкзак, який висів за плечима, хтось смикає, після чого зробив зауваження двом хлопцям, які стояли в нього за спиною. На зауваження вони відповіли лайкою, після чого один з них вдарив журналіста головою в обличчя.

Потерпілий попросив водія не відчиняти двері на зупинці і викликати міліцію. Проте водій відкрив двері, що дозволило двом невідомим втекти.

Фотокореспондента направлено для проходження судмедекспертизи для встановлення ступені важкості травм.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Крім того, у міліції є питання до водія, який не вжив заходів на протиправні дії, які відбувалися в салоні маршрутки.