Бойко: ми будемо робити все, що скасувати газовий контракт

Україна і Росія підпишуть нову газову угоду до кінця літа. Таку думку озвучив міністр палива та енергетики Юрій Бойко в ефірі телеканалу "Інтер".

"Ми постійно над цим працюємо... Якщо одну сторону не влаштовують договірні відносини, то, безумовно, цей контракт довго працювати не буде. Ми будемо робити все, щоб його скасувати", - зазначив він.

"У нас настільки високий рівень взаємного співробітництва та широке поле економічних відносин, що ми приречені на те, щоб домовитися", - уточнив міністр.

"Я вважаю, що поступ обов`язково буде, це непростий процес, оскільки тут великі інтереси наших країн і дуже висока відповідальність для економік, але я переконаний, що протягом цього літа ми компроміс знайдемо", - цитує Українська правда.

"До моменту, коли у нас суттєво зростає ціна на газ, а вона у нас росте в четвертому кварталі, ми знайдемо компроміс, який дозволить нам пом`якшити ці наслідки", - додав він.

Міністр підтвердив, що газовий контракт можна розірвати у судовому порядку: "такий пункт в угоді, звісно, є". Але підкреслив, що "з урахуванням рівня нашої співпраці і розумінням взаємної відповідальності - домовимося без судів".