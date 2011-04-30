Кабмін уповноважив Тігіпка представляти його інтереси

Кабінет Міністрів уповноважив віце-прем`єр-міністра - міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА представляти інтереси уряду під час консультаційних зустрічей з остаточного врегулювання колективного трудового спору між Федерацією профспілок України (ФПУ) і Кабміном з правом підписання угоди про його вирішення.

Це передбачено урядовим розпорядженням від 27 квітня 2011 року №363-р, текст якого розміщений на офіційному сайті Кабміну.

Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству юстиції, Національній комісії з регулювання електроенергетики й іншим центральним органам виконавчої влади доручено визначити за зверненням С.ТІГІПКА представників інтересів Кабміну під час проведення консультаційних зустрічей.

Також даним розпорядженням уряд відмінив дію розпорядження Кабміну від 7 липня 2010 року №1352 «Про повноваження на представництво інтересів Кабінету Міністрів України з остаточного врегулювання колективного трудового спору між Федерацією профспілок України і Кабінетом Міністрів України».