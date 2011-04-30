Львів запровадив відзнаку «Почесний знак Святого Юрія»

У Львові запроваджено відзнаку Львівського міського голови «Почесний знак Святого Юрія».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Цією відзнакою нагороджуватимуть громадян України та інших держав за визначні заслуги перед Львовом у галузі розвитку економіки, науки, освіти, мистецтва, охорони здоров’я, за визначну благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність, поінформувала начальник Юридичного управління міськради Гелена ПАЙОНКЕВИЧ.

«Для того, щоб міський голова прийняв розпорядження нагородити людину почесною відзнакою, громадські організації можуть звернутись з поданням або міський голова приймає рішення про надання такої відзнаки”, - зазначила вона.

За словами Г.ПАЙОНКЕВИЧ, ескізи пам’ятного знаку наразі знаходяться в роботі. Водночас вона сказала, що перші нагородження будуть вже до цьогорічного Дня Львова, що святкуватиметься 7-9 травня.