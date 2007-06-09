Міліцію послали на курорти

Міністерство внутрішніх справ України зобов’язало регіональні управління та підрозділи міліції на літній період максимально мобілізувати особовий склад і засоби для охорони громадського порядку у місцях відпочинку громадян, у тому числі задіяти для цього бійців Внутрішніх військ.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому сьогодні під час селекторної наради у МВС наголосив заступник міністра внутрішніх справ Василь ФАТХУТДІНОВ.

Він також нагадав, що 6 червня в.о. міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО видав розпорядження, відповідно до якого для проходження практики до охорони громадського порядку у південних регіонах України будуть залучатися курсанти 2-5-х курсів учбових закладів МВС.

Під час наради В.ФАТХУТДІНОВ також акцентував увагу її учасників на тому, що органи місцевого самоврядування також повинні, зі свого боку, приділити максимум уваги питанням організації відпочинку громадян.

Зокрема, заступник міністра вказав на необхідність спільної з правоохоронними органами перевірки розважальних закладів, місць громадського харчування, постачальників продуктів харчування тощо.

Стосовно безпосередньо компетенції органів внутрішніх справ, зокрема, ДАІ при організації дорожнього руху В.ФАТХУТДІНОВ вказав на недоліки, які треба усунути. Насамперед, за його словами, у міністерства викликає занепокоєння технічний стан автобусів, які перевозять громадян, у тому числі дітей до місць відпочинку.

Заступник міністра вказав на те, що службам, які відповідають за стан доріг, треба приділити максимум уваги приведенню автошляхів у належний стан, обладнати їх дорожньою розміткою, дорожніми знаками, освітленням.

В.ФАТХУТДІНОВ на нараді також зауважив, що МВС планує розмістити у кемпінгах, на АЗС, у пансіонатах, на територіях баз відпочинку довідкову інформацію і телефони міліції.

Звертаючись до своїх підлеглих, В.ФАТХУТДІНОВ зобов’язав їх максимально уважно і ввічливо ставитись до звернень громадян, у тому числі за довідковою інформацією. А щодо працівників ДАІ він наголосив: «Без потреби автомобілі не зупиняти».

У той же час, заступник міністра зазначив, що охорону громадського порядку в місцях відпочинку, зокрема, на базах відпочинку здійснюватимуть співробітники служби охорони при МВС «Титан».

В.ФАТХУТДІНОВ також зобов’язав керівників регіональних управлінь міліції і транспортну міліцію забезпечити супроводження потягів, які прямуватимуть на південь, супроводження організованих колон відпочиваючих, туристичних груп.

Заступник міністра також вказав на необхідність перевірити, зокрема, в Одеській та Дніпропетровській областях діяльність козацьких дружин, які, за його словами, на автошляхах досить часто заважають працювати співробітникам ДАІ.

Крім того, В.ФАТХУТДІНОВ вказав на необхідність посилити у місцях відпочинку боротьбу з жебрацтвом, проституцією, розповсюдженням наркотичних засобів і дитячою безпритульністю (останнє стосується усієї України). При цьому В.ФАТХУТДІНОВ підкреслив, що для викорінення дитячої безпритульності максимальна увага дільничних інспекторів повинна бути сконцентрована на так званих неблагополучних родинах.

«Курортно-оздоровчий сезон набирає обертів, і наше завдання – забезпечити охорону громадського порядку», - наголосив заступник міністра.