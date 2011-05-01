У Львові переконують, що діти із Запоріжжя отруїлися в дорозі

Діти, яких госпіталізували 30 квітня до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція, приїхали вже із отруєнням. Про це заявила головний санітарний лікар Львова Раїса ПОТИЦЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, вчора було госпіталізовано 14 дітей та 2 дорослих, які прибули до Львова із Запоріжжя на міжнародний фестиваль.

За словами Р.ПОТИЦЬКОЇ, перебіг захворювання дітей – легкого та середнього ступеню важкості.

«Причиною отруєння могла стати їжа, якою діти харчувались у дорозі. Адже у Львові діти не харчувались», - запевнила санлікар.

“Група дітей із Запоріжжя приїхали у Львів 29 квітня о 18.00 і поселились у готелі «Львів». Проте, в готелі вони не харчувались, оскільки вже в той час у них були симптоми отруєння, зокрема блювота. Відтак, спочатку їм намагались надати допомогу у готелі, а потім одразу госпіталізували”, - повідомила Р.ПОТИЦЬКА.

Загалом, до Львова із Запоріжжя приїхала група із 16 дітей та 2 дорослих. З цієї групи не захворіли тільки двоє дітей, проте їм також було надано медичну допомогу. Із Запоріжжя вони спочатку прибули до Києва потягом, а вже від Києва до Львова - автобусом.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 14 учнів Єврейської гімназії ОРТ-Алєф, 1993 – 1995 року народження.