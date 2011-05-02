За хабар затриманий начальник виправної колонії

На Донеччині затримано начальника однієї з виправних колоній, який підозрюється в отриманні хабара.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв`язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, правоохоронці одержали оперативну інформацію про те, що керівник колонії одержав хабар від ув`язненого за позитивне вирішення питання, яке перебуває в компетенції адміністрації установи (за підготовку документів на умовно-дострокове звільнення).

У результаті операції, розробленої співробітниками УБОЗ у Донецькій області, начальник колонії був затриманий.

Щодо підозрюваного прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу за ст. 368 КК України "Отримання хабара". Хабарникові вибраний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Триває слідство.