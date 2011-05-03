НПП Верхньосульський охопить територію шістьох районів на Сумщині

У Сумській області цього року буде створений Національний природний парк «Верхньосульський».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами заступника начальника Державного управління охорони довкілля в Сумській області Олексія ПОПОВА, цей парк буде розташований на території Роменського, Лебединського, Сумського, Білопільського, Недригайлівського і Буринського районів.

«Його створення стане важливим кроком у збереженні водних багатств області, її ландшафтного та біологічного різноманіття», - зазначив О.ПОПОВ.

Також в області в рамках міжнародної співпраці на базі існуючого Національного парку «Деснянсько-Старогутський» буде створено міжнародний біосферний резерват і плануються спільні із працівниками Курського університету дослідження ландшафтної та біологічної різноманітності в басейні річки Псьол.

«Природно-заповідні об`єкти створюються в Сумській області для збереження, відтворення і раціонального використання цінних територій та об`єктів лісостепової зони регіону. У 2010 році в області було створено 5 нових об`єктів природно-заповідного фонду», - зазначив О.ПОПОВ.