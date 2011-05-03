Прикордонники перехопили 40 банок французької отрути

Волинські прикордонники затримали громадянина Білорусі, який намагався перевезти поза пунктом пропуску партію французьких гербіцидів на 100 тис. грн.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Луцького прикордонного загону Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ.

За його словами, співробітники Луцького прикордонного загону на ділянці відділу «Піща», що у Шацькому районі Волині, відпрацьовували оперативну інформацію про можливу контрабанду поза пунктом пропуску. Інформація підтвердилась, внаслідок чого було затримано громадянина Республіки Білорусь, мешканця прикордонної Томашовки, який на власному автомобілі «ВАЗ-2106» пробирався лісовими стежками до України. Під час огляду салону авто прикордонники виявили під сидіннями 42 банки отрутохімікатів.

Автомобіль, як засіб переміщення контрабанди, та 21 кг гербіцидів французької фірми буде передано в митницю, після чого експерти і зроблять висновок щодо вартості вилученого товару. Водночас аграрні спеціалісти вже кажуть, що ці 42 банки хімікатів коштують майже 100 тис. грн., зазначив О.ЛИЧКОВСЬКИЙ.