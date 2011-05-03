1 травня в Україні не зафіксували жодного пограбування

12:22, 03 травня 2011
Суспільство
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Міліція звітує за свята

Першотравневі свята у Києві пройшли без істотних порушень громадського порядку.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у місті Києві.

"Істотних порушень не було. 1 травня навіть не зафіксовано жодного пограбування (2 травня їх було три). Люди просто нормально відпочивали і нікому не заважали. Так би завжди...", - відзначили у міліції.

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