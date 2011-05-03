Янукович зустрінеться з ветеранами війни у лікувальному центрі
23:55, 03 травня 2011Суспільство
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Завтра о 10.00, у с. Циблі
Напередодні Дня Перемоги, 4 травня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрінеться з ветеранами Великої Вітчизняної війни у лікувальному центрі на Київщині.
Про це повідомляє прес-служба Президента.
Представники ЗМІ запрошуються до Українського державного медико-соціального центру (с. Циблі Переяслав-Хмельницького району) завтра на 10.00.
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