Янукович зустрінеться з ветеранами війни у лікувальному центрі

Завтра о 10.00, у с. Циблі

Напередодні Дня Перемоги, 4 травня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрінеться з ветеранами Великої Вітчизняної війни у лікувальному центрі на Київщині. Про це повідомляє прес-служба Президента. Представники ЗМІ запрошуються до Українського державного медико-соціального центру (с. Циблі Переяслав-Хмельницького району) завтра на 10.00.

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