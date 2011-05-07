Україну на Євробаченні-2011 представляє Ангел з пісочною анімацією

Урочисте відкриття Міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2011", який цього року пройде в Дюссельдорфі, відбудеться в музичному планетарії Tonhalle на березі ріки Рейн.

У першому півфіналі виступатимуть представники Польщі, Норвегії, Албанії, Вірменії, Туреччини, Сербії, Швейцарії, Грузії, Фінляндії, Мальти, Сан-Марино, Хорватії, Ісландії, Угорщини, Португалії, Литви, Азербайджану, Греції і Росії.

До другого півфіналу увійшли артисти з Боснії і Герцеговини, Австрії, Нідерландів, Бельгії, Словаччини, України, Молдови, Швеції, Кіпру, Болгарії, Македонії, Ізраїлю, Словенії, Румунії, Естонії, Білорусі, Литви, Данії та Ірландії.

Найімовірнішим претендентом на перше місце у конкурсі з найперших прогнозів букмекерів залишається Франція, яку представить 21-річний тенор Аморі ВАССІЛІ з піснею Sognu - його трек у музичній основі побудований як болеро, музику написали відомі композитори Даніель МОЙН і Квентін БАЧЕЛЕТ. Франція разом з іншими членами Великої П`ятірки - Італією, Великою Британією, Німеччиною і Іспанією - покаже свій номер одразу у фіналі, який відбудеться 14 травня.

Україну на конкурсі представляє співачка Міка НЬЮТОН з піснею «Angel». Її виступ буде супроводжуватися пісочною анімацією.