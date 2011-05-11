Роздрібні і великооптові ціни на нафтопродукти

З 3 по 10 травня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,8–1,1% (в середньому на 0,9%).

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи, з 3 по 10 травня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися так: бензин А-80 – збільшилися на 0,9% - з 9,35 грн./л до 9,43 грн./л; бензин А-92 – збільшилися на 0,8% - з 9,75 грн./л до 9,83 грн./л; бензин А-95 – збільшилися на 1,1% - з 10,06 грн./л до 10,18 грн./л; дизельне пальне – збільшилися на 0,9% - з 9,73 грн./л до 9,82 грн./л.

З 3 по 10 травня 2011 року середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти змінилися різнонаправлено: на бензин А-92 – збільшилися на 3,0%, або 360 грн./т, – до 12350 грн./т; на бензин А-95 – збільшилися на 1,8%, або 230 грн./т, – до 12760 грн./т; на дизельне пальне – знизилися на 0,1%, або 10 грн./т, – до 10290 грн./т.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створена в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.