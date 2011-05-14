Чернігівський губернатор обіцяє не допустити продажу санаторію "Остреч"

Голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО пообіцяв не допустити продажу санаторію "Остреч", що у Менському районі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на запитання про оголошення продажу санаторію, розміщені в Інтернеті.

"Ми теж побачили ті об`яви і заблокували реалізацію цього об`єкту", - сказав В.ХОМЕНКО. Він також додав, що наразі вивчаються правові аспекти щодо повернення санаторія у державну власність.

За інформацією менської газети "Наше слово", у мережі Інтернет було розміщено оголошення про продаж санаторію "Остреч", як попередню вартість вказано 3 млн. дол. Зателефонувавши за вказаним номером, журналісти дізналися, що чоловік не є власником санаторію, а виконує чиєсь прохання.

За інформацією райдержадміністрації, санаторій "Остреч" був зареєстрований як юридична особа 21 лютого 2001 року. Відповідно до Установчого договору та Статуту, засновниками санаторію виступили 23 колективні сільськогосподарські підприємства району, Чернігівське підприємство "Агрошляхбуд" та обласна рада колективних сільськогосподарських підприємств.

Потім Чернігівський обласний союз сільгосппідприємств, який є правонаступником обласної ради сільгосппідприємств, 2008 року відступив свою частку в статутному капіталі санаторію Всеукраїнському союзу сільгосппідприємств, який згодом був перейменований в Аграрний союз України.

Упродовж 2010 року правонаступники сільгосппідприємств, які були засновниками Менського санаторію "Остреч", та правонаступник "Агрошляхбуду" відступили свої частки товариству "Сільгоспздравниця". На сьогодні санаторій має двох власників – Асоціація "Украгромайно" та ТОВ "Сільгоспздравниця".

Крім того, власників санаторію неодноразово намагалися встановити в судах. На даний час у суді вирішується питання про наявність державної частки у статутному капіталі санаторію "Остреч". Позов подала прокуратура Чернігівської області в інтересах регіонального відділення Фонду держмайна України по Чернігівській області.

Цього року здравниця виграла тендер на лікування осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Довідка УНІАН. Санаторій "Остреч" знаходиться серед соснового лісу на березі мальовничого озера, неподалік м. Мени. Оздоровчий заклад розрахований на 250 ліжко-місць. Для проживання відпочиваючих є два спальні корпуси. Поблизу санаторію знаходиться свердловина з лікувальною мінеральною водою "Остреч".