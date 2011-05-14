Курс гривні в 2011 р. залишиться близьким до урядового орієнтиру

Курс гривні в 2011 році залишиться близьким до урядового орієнтиру 7,95 грн. за один долар, незважаючи на нинішню волатильність, пов`язану з "кон`юнктурною" поведінкою учасників ринку. Про це прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив в інтерв`ю Reuters, повідомляє урядовий сайт.

"Ті параметри, які ми заклали в макроекономічному прогнозі, в тому числі й курс ми витримуватимемо, і для цього у нас є всі підстави", - сказав М.АЗАРОВ.

"Це такі ситуації, які більше пов`язані з кон`юнктурною поведінкою агентів ринку, чим із фундаментальними проблемами. Жодних фундаментальних проблем немає", - зазначив прем`єр-міністр.

За його словами, міжнародні резерви Нацбанку зросли до рекордного показника 38,5 млрд. дол. і дозволяють згладжувати тимчасові курсові коливання. Крім того, уряд сподівається до кінця року домовиться з Росією про зниження ціни на газ, що сприятиме скороченню дефіциту зовнішньої торгівлі.

"Сукупність багатьох чинників говорить про те, що профіцит валютного рахунку у нас все-таки буде, а це основа для стабільності нашої грошової одиниці", - додав прем`єр-міністр. Водночас М.АЗАРОВ зазначив, що влада має намір дотримуватися гнучкої курсової політики, що підтримує експорт.