Французів, що таємно везли дітей з України, присудили до штрафу

17 травня, Берегівський районний суд Закарпатської області завершив процес над двома громадянами Франції, що намагалися незаконно вивезти двох грудних немовлят до себе на батьківщину, повідомляє сайт ZN.UA.

Батько дітей, 39-річний Патріс Ле Рок, визнаний винним у організації незаконного переправлення людей через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою осіб (ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України) і засуджений до 15 тис. грн штрафу. Дід дітей, 66-річний Бернар Ле Рок засуджений за тією ж статтею до 14 тис. грн штрафу. Засіб учинення злочину – кемпінг-фургон «Мерседес-Караван» — конфісковано в дохід держави.

21 березня 2011 року на Міжнародному пункті пропуску «Лужанка», розташованому на українсько-угорському кордоні в Берегівському районі Закарпатської області, українські митники та прикордонники затримали кемпінг-фургон «Мерседес», у висувній меблевій шухляді якого виявили двох грудних немовлят. Як з’ясувалося, дівчатка-близнючки були народжені 23 січня в Києві від сурогатної матері, громадянки України, і отримали свідоцтва про народження, в яких батьками записані французи Патріс та Орелія Ле Рок.

Процедура народження та встановлення батьківства була проведена у відповідності до українського законодавства, однак посольство Франції в Україні відмовилося вписати дітей у паспорти батьків чи видати їм проїзні документи на тій підставі, що сурогатне материнство заборонено у Франції законом. Після цього батьки зважилися на крок відчаю – вивезти доньок додому нелегально, щоб у подальшому легалізувати їх через суд у себе на батьківщині.

Як повідомив ZN.UA ужгородський адвокат французів Василь Мишинчук, його клієнти мають намір оскаржити рішення суду в частині конфіскації кемпінг-фургона в апеляційному суді Закарпатської області. Вони добиватимуться повернення автомобіля на тій підставі, що злочин був учинений не з корисливих мотивів.

Берегівський суд розглянув лише епізод щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон. Питання легалізації дітей у Франції належить виключно до компетенції органів влади цієї держави. Обидві дівчинки нині в Ужгороді разом з батьком. Їхня мати тим часом намагається розпочати процес легалізації доньок у себе на батьківщині.