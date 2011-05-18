У Луганську учень школи захопив у заручники іншого школяра

У Луганську затримано учня загальноосвітньої школи, який увечері 16 травня захопив іншого школяра, утримував його у дачному будинку своїх батьків, а за звільнення вимагав в батьків потерпілого 150 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС, заручника звільнено.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).