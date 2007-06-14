Уперше в Україні розробили високотехнологічне устаткування для АЕС

Перевантажувальна машина, модернізована фахівцями Інституту проблем атомних станцій (Одеса), успішно провела перевантаження палива на третьому енергоблоці Рівненської АЕС.

Про це УНІАН повідомив генеральний директор ІПАС Станіслав НІКІФОРОВ.

За його словами, комплексна реконструкція перевантажувальної машини була розроблена ІПАС в рамках тендеру НАЕК «Енергоатом», на якому пропозиції одеських фахівців були визнані найкращими. Тендер відбувався осінню 2005 року.

С. НІКІФОРОВ повідомив, що перевантажувальне устаткування в даний час успішно пройшло дослідну експлуатацію на РАЕС, тепер готуються документи для його передання в промислову експлуатацію, яка планується на 2008 рік під час чергового перевантаження палива на третьому енергоблоці.

«Вперше український виробник розробив високотехнологічне устаткування для українських АЕС, і воно повністю відповідає всім нормативним вимогам по безпеці в ядерній енергетиці», – відзначив С. НІКІФОРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня, в 21.30. енергоблок №3 Рівненської АЕС був підключений до енергомережі після проведення капітального планового ремонту.

Довідка УНІАН. АОЗТ “Інститут проблем атомних станцій” (ІПАС) створений у 1997 р. ІПАС спеціалізується на виготовленні і впровадженні в промислову експлуатацію на АЕС високоінтелектуальних і наукоємких систем, що дозволяють максимально автоматизувати основні допоміжні процеси експлуатації при зупиненому і розібраному реакторі. Це перш за все системи для перевантаження палива, контролю герметичності оболонок ТВС, і визначення глибини вигорання палива.