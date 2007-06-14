Ющенко пропонує давати $3 тисячі за другу дитину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував, починаючи з 2008 року, виплачувати по 15 тис. грн. одноразової державної матеріальної допомоги на кожного другого новонародженого в українській родині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Кривому Розі Дніпропетровської області, виступаючи перед медичними працівниками міста.

«Такі кошти у бюджеті країни можуть бути винайдені», - заявив Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, цього року повинна завершитися національна програма комплектування медичним устаткуванням і транспортом фельдшерсько-амбулаторних пунктів у сільській місцевості.

Також В.ЮЩЕНКО повідомив, що взяв під особистий контроль реалізацію національної програми боротьби з раковими захворюваннями.

Президент запропонував прем’єр-міністру та голові Верховної Ради України взяти під свій контроль інші національні програми охорони здоров’я, яких зараз налічується чотири.