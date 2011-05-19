Венеціанська комісія пропонує оцінити проект закону про вибори

Венеціанська комісія готова надати експертну оцінку проекту закону про вибори народних депутатів, який розробляється Робочою групою при Президентові України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це заявив керівник Офісу Ради Європи в Україні Володимир РІСТОВСКІ під час обговорення проекту Закону "Про вибори народних депутатів України", яке відбулося 19 травня в Мін’юсті України за участі громадських організацій.

Прес-служба зазначає, що до участі у нараді були запрошені об‘єднання громадян, які беруть участь у спостереженнях за виборчими кампаніями, а також міжнародні громадські організації.

В.РІСТОВСКІ поінформував представників громадянського сектору про те, що Венеціанська комісія готова надати експертну оцінку законопроекту. Крім того, фахівці як Венеціанської комісії, так і Офісу Ради Європи в Україні готові взяти участь в роботі над доопрацюванням законопроекту.

Також, у ході наради міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ поінформував представників громадських організацій про те, що робота над законопроектом про вибори народних депутатів знаходиться на завершальному етапі.

За словами міністра юстиції, після оперативного доопрацювання технічного проекту з врахуванням пропозицій, наданих Робочою групою при Президентові України, ЦВК, представників політичних партій та громадських організацій, законопроект буде передано на експертизу до міжнародних експертних організацій – Венеціанської комісії та Міжнародної фундації виборчих систем (IFES). Одночасно законопроект буде винесено на загальноукраїнське обговорення.

Міністр поінформував представників громадянського сектору, що остаточний розгляд закону у Верховній Раді та його ухвалення планується завершити щонайменше за рік до наступних парламентських виборів, тобто до останньої неділі жовтня 2011 року. Міністр висловив припущення, що перше читання законопроекту, в залежності від швидкості надання висновків міжнародними експертними організаціями, відбудеться у липні – вересні поточного року.