У Криму пройде Шевченківське свято

20-22 травня в Автономній Республіці Крим (в містах Сімферополь, Ялта, Євпаторія, Севастополь, Білогірськ, Саки, Феодосія, Бахчисарай) відбудеться Шевченківське літературно-мистецьке свято «В сім’ї вольній, новій…».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства культури України.

До участі у заході запрошено відомих письменників України та зарубіжжя. Серед іноземних гостей очікуються: Марек ВАВЖКЕВИЧ (Польща), Рішард УЛІЦЬКИЙ (Польща), Харук ТОКАК (Туреччина), Гекхан ДЕМІР (Туреччина), які популяризують творчість Т.Шевченка, перекладаючи його твори мовами своїх країн.

У складі української письменницької делегації до Криму завітають лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, Василь ШКЛЯР, Анатолій КИЧИНСЬКИЙ, Петро ПЕРЕБИЙНІС та інші майстри пера.

У програмі Шевченківського свята - проведення мистецьких акцій, книжкових і художніх виставок, літературні вечори, презентації нових видань та творчих зустрічей з молоддю і мистецькою елітою Криму.

У рамках акції також відбудеться покладання квітів до пам’ятника Т.Шевченку, відкриття Шевченківських днів в Таврійському національному університеті і в українській гімназії з виступами письменників перед студентами й учнями.