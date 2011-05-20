Заслужений журналіст України наклав на себе руки
13:26, 20 травня 2011Суспільство
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Бурлаці було 62 роки
У місті Хотин Чернівецької області наклав на себе руки колишній головний редактор газети «Хотинські вісті», заслужений журналіст України Василь Бурлака.
Як передає кореспондент УНІАН, тіло загиблого напередодні вдома у денний час виявила дружина.
В.Бурлаці було 62 роки. До весни 2010 року він працював головним редактором «Хотинських вістей». Тоді районна рада розірвала з ним контракт у зв’язку із завершенням терміну дії. До вересня 2010 року працював у газеті журналістом.
Факт самогубства підтвердив прокурор Хотинського району Василь ГІНГУЛЯК.
Видимих причин для такого вчинку джерела не називають. Правоохоронці з’ясовують обставини.
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