Азаров звинувачує людей Тимошенко у розпалюванні «хлібної істерії»

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ вважає, що істерію навколо підвищення цін на хліб піднімають представники Блоку Юлії Тимошенко, які володіють борошномельними і хлібопекарськими виробництвами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на нараді, присвяченій обговоренню ситуації з підвищенням цін в Україні на борошно і хлібобулочні вироби, а також нафтопродукти.

«Я до них звертаюся (членів БЮТ – УНІАН), оскільки їх лідерка дорікає уряду в тому, що нібито уряд не контролює (ціни на борошно і хліб – УНІАН). Так от, хай вона краще розбереться зі своїми народними депутатами, які володіють борошномельною галуззю, борошномельними підприємствами і хлібопекарськими підприємствами», - заявив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що на сьогоднішній день немає жодних підстав для підвищення ціни на зерно, борошно і хліб, і в країні вистачає запасів минулого і позаминулого року для того, щоб не було дефіциту фуражного і продовольчого зерна. За його словами, у разі потреби, уряд вживе всіх необхідних заходів, аби зерно залишилося в Україні.

Кажучи про ціни на борошно, М.АЗАРОВ відзначив, що вона піднялася лише у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській і Чернівецькій областях. Причому в Чернівецькій області посухи, за словами М.АЗАРОВА, «і в помині не було».

Перший віце-прем`єр відзначив, що всі органи влади сьогодні повинні зосередитися на вирішенні питання, щоб ціни на соціально значущі сорти хліба повернути до рівня, який дозволяє рентабельно працювати виробникам, і щоб ці ціни відповідали рівню добробуту громадян.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО звинуватила уряд і монополістів у змові з метою підвищення цін. За її даними, рівень інфляції сьогодні становить 17%, спостерігається стрімке підвищення цін на всі продукти, і в першу чергу на хліб, яке відчуває на собі кожен громадянин України.

Також Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що, незважаючи на світову тенденцію зниження цін на бензин і дизельне пальне, в Україні за останні 30 днів ціна на них зросла на 20%.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, в БЮТ переконані, що ця ситуація є результатом змови уряду і монополістів, які “кладуть надприбутки собі в кишеню”.