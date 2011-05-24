Акціонери Nemiroff заявляють, що контроль на підприємстві відновлено

Порядок в українській горілчаній компанії Nemiroff нарешті відновлено, і підприємство працює в нормальному режимі.

Про це сьогодні в коментарі УНІАН заявили головні акціонери і засновники горілчаної компанії Nemiroff Яків ГРИБОВ і Анатолій КІПІШ, яким належить контрольний пакет - 75% акцій.

За їхніми словами, багатомісячні спроби порозумітися з менеджментом компанії шляхом переговорів не увінчалися успіхом. «Керівництво нашої ж компанії, якому належить лише 25%, впродовж тривалого часу використовували компанію як особисту годувальницю. А коли ми спробували відновити контроль над підприємством, одержати хоч якусь інформацію про фінансову діяльність, проти нас була організована цинічна і брудна піар-кампанія. На щастя, зараз силами правоохоронних органів порядок на підприємстві відновлено, і ми маємо намір серйозно розібратися з реальним станом справ. Буде проведено аудит, і я не виключаю порушення кримінальних справ щодо діяльності колишнього топ-менеджмента компанії», - заявив Я.ГРИБОВ.

Довідка УНІАН. Nemiroff - горілчана компанія, заснована і очолена Я.ГРИБОВИМ у 1992 році в Україні. Входить до складу міжнародного Nemiroff Холдинг — одного з найбільших світових виробників міцного алкоголю, продукція якого поставляється в 72 країни. До структури холдингу входять: Управляюча компанія «Немірофф», Українська горілчана компанія «Немірофф», Дочірнє підприємство «Алко Інвест», Торгове представництво «Немірофф» у Росії та Торгове представництво «Немірофф» у Польщі, а також «Немірофф International» зі штаб-квартирою в Будапешті (Угорщина).

Асортиментний портфель продуктів під міжнародним брендом Nemіroff налічує 26 позицій. Основні торгові марки — Nemiroff «Original», «Українська медова з перцем», «Українська березова особлива», Nemiroff LEX і Nemiroff LEX Ultra.