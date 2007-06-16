До Елтона Джона прийшли Ющенко і Кучма (фото)

Президент Віктор Ющенко з дружиною побували на відкритті виставки фотографій з персональної колекції Елтона Джона в "Пінчук Арт-Центрі".

Під час привітального слова Елтон Джон подякував фонду Олени Франчук "Анти-СНІД" і сказав, що "щасливий з того, що може поширювати свою любов".

У свою чергу Віктор Пінчук, представляючи співака, сказав, що "це не сон, Елтон Джон справді в Києві, я щасливий, що здійснилася моя мрія, а також мрія багатьох українців".

На виставці також присутні екс-президент Леонід Кучма з дружиною та онуком, Олена Франчук, екс-прем`єр Юрій Єхануров, міністр транспорту і зв`язку Микола Рудьковський та міністр з надзвичайних справ Нестор Шуфрич.

Крім того на відкриття завітали депутат від БЮТ Євген Губський та член "Нашої України" Петро Порошенко з дружинами, Олександр Бригинець, політолог Дмитро Видрін, адвокат Сергій Власенко та керівник "ІСД" Сергій Тарута.

Також присутні численні громадські та культурні діячі, зокрема, співак Святослав Вакарчук, Наталя Могилевська, Руслана, Кузьма Скрябін, художник Сергій Поярков, Ігор Ліхута з Таісією Повалій та скульптор Олег Пінчук.

Українська правда