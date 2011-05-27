Україна зацікавила світових виробників керамічної плитки

Кабінет міністрів підтримав пропозицію Мінрегіонбуду щодо проведення в Україні в 2012 році Міжнародного форуму асоціацій виробників керамічної плитки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Віктора ТИХОНОВА, відповідне розпорядження було прийнято на засіданні уряду.

Зокрема, документом утворено відповідний Організаційний комітет.

Як зазначив В.ТИХОНОВ, Україна має 30% світових запасів глин та каоліну для виготовлення керамічної продукції, які використовуються фактично усіма підприємствами Європейської Асоціації виробників керамічної плитки. За останні роки, каже В.ТИХОНОВ, в Україні збільшилося виробництво власної керамічної продукції. Форум, за словами віце-прем’єр-міністра, планується провести у Донецькій, Житомирській, Київській та Харківській областях.

«Зацікавленість Європейської Асоціації виробників керамічної плитки українською будівельною галуззю дозволять Україні підготувати та реалізувати ефективні бізнес-проекти», - прокоментував В.ТИХОНОВ.

*** Європейська Асоціація виробників керамічної плитки створена у 1962 році. До її складу входять 24 країни, в тому числі і Україна. Сімнадцять років тому Асоціація започаткувала Міжнародний форум асоціацій, який щороку проводиться на території одного з членів асоціації.