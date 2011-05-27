Розпочався суд про зґвалтування кількасот неповнолітніх

Сьогодні в Іллічівському районному суді міста Маріуполя почався в закритому режимі судовий процес над двома підприємцями, обвинуваченими в розбещенні декількох сотень неповнолітніх дівчаток.

Про це повідомляє місцевий сайт ilich.in.ua.

Сьогодні конвой завів до зали засідання тільки одного з обвинувачених – 50-річного жителя Маріуполя, а його 54-річний спільник знаходиться в Центральній клінічній лікарні з інфарктом.

До моменту передачі справ до суду прокуратурою було зібрано 13 томів кримінальної справи. Згідно з матеріаламм справи, підозрювані ґвалтували дівчаток протягом двох років. Дітей споювали, залякували і примушували до інтимних стосунків, більшість жертв – це дівчатка з малозабезпечених або неповних сімей, а також учениці інтернатів і мешканки довколишніх сіл.

Журналісти нагадали, що підозрювані були затримані в своєму розважальному клубі наприкінці жовтня 2010 року. Під час обшуку у них вилучено наркотики, зброю, гранату і диски з відео порнографічного характеру (відеозйомка оргій з дітьми проводилась прямо в офісі підприємців). Крім того, старший з чоловіків був заражений гепатитом С, але, знаючи про своє захворювання і намагаючись помститися за хворобу, зловмисник заражав нею неповнолітніх.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прокуратури Донецької області, 19 травня в Маріуполі з обвинувальним висновком направлена до суду кримінальна справа за фактом розбещення декількох сотень неповнолітніх. Обвинуваченим поставлено дев`ять статей Кримінального кодексу України: 152 «Зґвалтування», 156 «Розбещення неповнолітніх», 155 «Статеві стосунки з особою, яка не досягла статевої зрілості», 301 «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів», 302 «Створення або утримання місць розпусти», 303 «Схиляння до заняття проституцією», 304 «Залучення неповнолітніх до злочинної діяльності», 309 «Незаконне виготовлення, придбання, зберігання наркотичних, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту», 263 «Незаконне поводження із зброєю, бойовими запасами або вибуховими речовинами».

У прокуратурі відзначили, що суд розгляне дану справу по суті.