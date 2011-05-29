Розкрито серію крадіжок у продавців на чернівецькому ринку

На Калинівському ринку в Чернівцях затримали жінку - колишнього держслужбовця, яка залучала до скоєння крадіжок свою неповнолітню доньку.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків УМВС України в Чернівецькій області, впродовж жовтня – травня до Садгірського райвідділу міліції Чернівців надходили чисельні заяви про факти крадіжок грошей у підприємців МТК Калинівській ринок. За наданими описами і показами стало відомо, що крадіжки скоює жінка 35-40 років, при цьому майже у всіх випадках під час крадіжки фігурувала неповнолітня 13-15 років. Виконані фотороботи та орієнтування посприяли затриманню крадійки «на гарячому».

У результаті проведення оперативних заходів співробітниками карного розшуку спільно з працівниками відділу оперативного реагування служби безпеки Калинівського ринку під час скоєння крадіжки гаманця із торговельного контейнеру, було затримано 39-річну жительку Глибоцького району.

Під час спілкування із затриманою правоохоронці встановили, що жінка є колишнім державним службовцем. Їй було доведено причетність до скоєння ще 5 подібних злочинів, за якими вже були порушені кримінальні справи, що вважалися не розкритими з жовтня 2010 року по теперішній час.

Під час слідства підозрювана зізналася в скоєні ще 7 крадіжок матеріальних цінностей у підприємців ринку, які до органів внутрішніх справ не зверталися. Загальна сума викраденого майна сягає більше 57 тисяч гривень. Вже доведено факти втягнення жінкою до скоєння крадіжок своєї неповнолітньої 15-річної доньки, а саме при примірюванні одягу, чи взуття, жінка входила в довіру до продавців, при цьому відслідковуючи місце збереження грошей та інших цінних речей, мотивуючи необхідністю інших розмірів одягу чи взуття, користувалась нетривалою відсутністю підприємців скоювала крадіжки та з місця скоєння злочину миттєво зникала.

При проведенні обшуку помешкання працівники міліції виявили речові докази, які в черговий раз доводили її провину. Такі беззаперечні докази, як документи громадян, мобільні телефони, особисті речі були вилучені та стануть доказом у суді.

Порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України - крадіжка, вчинена повторно, або групою осіб. Затримана перебуває в ізоляторі тимчасового утримання УМВС України в Чернівецькій області, їй загрожує позбавлення волі до 5 років. Її неповнолітня донька залишилася в селі, під опікою бабусі.