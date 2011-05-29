У Львові молилися за ненароджених дітей

29 травня у Львові відбулася молитовно-просвітницька акція «Діти за життя».

Мета акції - помолитися за дітей, які перебувають у лонах матерів, за їх щасливе народження та християнське життя, за привернення уваги суспільства до того факту, що дитина вже від моменту зачаття є особою, яка заслуговує на повагу, любов та турботу, повідомили ZAXID.NET у прес-службі УГКЦ.

У програмі заплановано молебень до Богородиці, виступи, свідчення сімей, дитячі інтерв’ю про життя та любов матерів, пантоміми, тематичні пісні та сценки, конкурс дитячого малюнка. Також передбачено виставку плакатів, які представляють життя дитини до народження.