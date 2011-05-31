На Прикарпатті викрито приватного адвоката

У Долинському районі Івано-Франківської області викрито приватного адвоката, який вимагав хабара та намагався заволодіти чужим майном.

Як повідомив УНІАН керівник Відділу зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК, адвоката затримали співробітники Державної служби боротьби з економічною злочинністю.

За словами В.ГУЛЬТАЙЧУКА, підставою для затримання 35-річного чоловіка була достовірна інформація про те, що він з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою переконував родину у тому, що за відповідну суму хабара зможе посприяти у позитивному вирішенні в суді на користь цієї родини цивільного позову про право власності на житловий будинок. Міліція встановила, що від самого початку знайомства з цією сім’єю адвокат у приватних розмовах наполегливо переконував людей скористатися його послугами за 8 тис. доларів.

До 24 травня він отримав і привласнив загалом 6 тисяч доларів. Адвокат спонукав людей повністю розрахуватися з ним відповідно до умов раніше досягнутих домовленостей, тобто передати йому ще 2 тисячі доларів. Проте на цей час районний суд уже прийняв рішення у цивільній справі, яке було не на користь родини.

24 травня працівники міліції затримали його під час передачі валюти.

Прокуратура Івано-Франківської області порушила кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 статті 369 (давання хабара) і ч.2 статті 190 (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. На період розслідування кримінальної справи фігурантові обрано міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.