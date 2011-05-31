Посли країн ЄС об'їхали Сумщину

Сумську область в рамках відзначення Дня Європи 27-29 травня відвідала делегація послів країн Європейського Союзу на чолі з головою Представництва ЄС в Україні Жозе Мануелем Пінту ТЕЙШЕЙРА.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у складі делегації на Сумщині побували Надзвичайні i Повноважні Посли Італії, Нідерландів, Німеччини, Фінляндії, Угорщини, Словаччини, представники посольств Чехії, Швеції, Бельгії та Польщі.

У місті Ромни дипломати взяли участь у засіданні круглого столу на тему: «Євросоюз: новий крок для України» та ознайомилися з роботою місцевого Євроклубу.

«Для нас велике задоволення перебувати на Сумщині у рамках святкування Дня Європи. Це чергова можливість поспілкуватися з жителями різних регіонів вашої держави», - зазначив керівник делегації ЄС.

В ході візиту члени делегації ознайомилися в регіоні з проектами, що фінансуються ЄС, з роботою євроклубів, відвідали навчальні заклади та провідні підприємства регіону, побували в селі Побиванка, громада якого реалізувала два спільні проекти ЄС-ПРООН, розраховані на приведення в належний стан водонапірної башти та свердловини, взяли участь у Форумі громадянського суспільства «Східного партнерства», молодіжних дебатах на європейську тематику у СумДУ, у відкритті Центру інформації Європейського Союзу на базі Української академії банківської справи Національного банку України.

На Театральній площі Сум з нагоди Дня Європи дипломати відвідали Європейське містечко, в якому школярі розповідали про історію, географію та традиції країн Євросоюзу. Тут проводилися конкурси, вікторини, мовні та танцювальні майстер-класи. Загалом школярі представили 25 європейських країн.