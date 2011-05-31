В Одесі перейменують площу Незалежності

Керівництво Одеської міськради має намір перейменувати площу Незалежності, повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник міської голови Сергій ЧЕРНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами С.ЧЕРНЕНКА, «питання про перейменування однієї з центральних міських площ мало розглядатися вже на сьогоднішньому виконкомі міськради, але було знято з обговорення – проект рішення відправлено на доопрацювання».

Перший віце-мер уточнив, що керівництво міста планує перейменувати площу Незалежності на площу ім. Бориса Дерев’янка на честь редактора газети «Вечерняя Одесса», який загинув 14 років тому від кулі кілера. Справа в тому, сказав він, що «Б.Дерев’янко працював у районі нинішньої площі Незалежності (до проголошення державної незалежності України іменувалася площею 50-річчя СРСР - УНІАН). І я вважаю, що буде нормально і правильно, якщо ця площа буде перейменована на честь Б.Дерев’янка, а існуючу площу ім. Б.Дерев’янка (колишня площа Конституції СРСР - УНІАН) - на площу Незалежності».

Нагадаємо, 11 серпня 1997 року редактор газети «Вечерняя Одесса» Б.Дерев’янко був застрелений найманим вбивцею, якого було затримано і засуджено. Замовника злочину досі не знайшли.

У 1999 році Одеська міськрада, очолювана тоді Русланом БОДЕЛАНОМ, ухвалила рішення перейменувати площу на честь Б.Дерев’янка.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Одеської мерії також планує перейменувати вулицю Затишну в Уютную, вулицю Скісну – в Косвенную, вулицю Івана і Юрія Лип у мікрорайоні Ближні Млини - у вулицю Федора Пішеніна. Це викликало хвилю протестів городян проти відверто русифікаторської політики нинішнього мера Олексія КОСТУСЄВА, який народився в Сахалінській області Росії, але іменує себе «корінним одеситом».

Зокрема, газета «Свободная Одесса» розцінила ці наміри «як початок повзучої насильницької русифікації Одеси і спробу небагатьох проросійськи налаштованих ділків одеської влади, що волею випадку опинилися біля керма, витравити з Одеси її українське коріння».

«Вони бачать її суто російськомовним містом і на догоду своїм московським господарям прагнуть дійсно причесати її на малоруський зразок. А ще намагаються нав`язати одеситам думки на ідеологічні теми, щоб відвернути їхню увагу від дійсно нагальних питань - тарифів і цін, якими влада намагається остаточно задушити населення... І свою організаційну і адміністративну недолугість намагаються прикрити фіговим листком із червоних прапорів, георгіївських стрічок і радянських пісень», - пише газета «Свободная Одесса».

В обнародуваній нещодавно заяві інтелігенції Одеси, зокрема, двадцяти найбільш авторитетних одеських учених-істориків, наголошується, що «дії ряду одеських політиків йдуть врозріз з деклараціями Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і підривають основи його політики в окремих областях країни, тому що прямо породжують недовіру до щирості цих декларацій». Автори заяви висловлюють переконання, що «жоден український топонім, пам`ятник, меморіальна дошка в Одесі не мають бути скасовані!».