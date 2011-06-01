S&P прогнозує зниження частки проблемних кредитів в Україні

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poors (S&P) прогнозує зниження частки проблемних кредитів у портфелі українських банків до 45% в 2011 р. і 40% в 2012 р. проти 50% за підсумками 2010 року. Про це йдеться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

За інформацією S&P, в цьому випадку до складу проблемних кредитів входять прострочені позики, реструктуровані активи (зі зміненими первинними умовами договору), нерухомість в заставі та інші активи, одержані у власність за неплатежі, а також нефункціонуючі активи, продані спеціальним офшорним компаніям.

За прогнозами рейтингового агентства, активи банківської системи на кінець 2011 року становитимуть 90% ВВП, 2011 р. - 91%. Приріст активів українських банків у 2011 році очікується на рівні 12%, 2012 р. - 15%. Приріст власного капіталу банків, за прогнозами S&P, становитиме 15% у 2011 році та 14% у 2012 р.

Також повідомляється, що прогноз приросту кредитів банків у 2011 році становить 10%, в 2012 р. - 13%, при цьому приріст депозитів - 28% у 2011 році та 25% у 2012 р.