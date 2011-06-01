Підлеглі Колеснікова запровадили обмеження для журналістів

Для пропуску на будівельні майданчики львівських об’єктів Євро-2012 журналісту необхідно підтвердити професійний фах і надати копії опублікованих матеріалів.

Про це йдеться в порядку акредитації ЗМІ для допуску на об’єкти до Євро-2012, опублікованому на сайті підприємства "Дирекція з будівництва об`єктів до Євро-2012 у Львові", яка підпорядковується Нацагентству з підготовки до Євро-2012.

"Для розгляду заявки на акредитацію журналістів і технічних працівників ЗМІ необхідно надіслати на факс або на електронну адресу офіційну заявку (обов’язково на фірмовому бланку ЗМІ за підписом керівника чи головного редактора та завірену печаткою)", - зазначається в повідомленні.

Крім того, необхідно вислати "копію відповідних документів, що підтверджують професійний фах, або рекомендації професійного об`єднання журналістів та заповнену акредитаційну картку".

Межі доступу до будівельних об’єктів, представників ЗМІ та офіційних делегацій визначає керівництво будівельної компанії, враховуючи виробничий процес.

"Акредитовані журналісти у п`ятиденний термін в обов`язковому порядку (особисто або на електронну пошту) повинні надати в прес-службу ДП "Західінфрапроект" копії опублікованих матеріалів/сюжетів", - зазначається в повідомленні.

"У разі не висвітлення заходу, не наданні копії опублікованих матеріалів/сюжетів, перевищення журналістом своїх прав і невиконання обов`язків, регламентованих ст.26 закону "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", його акредитація може бути припинена", - заявили на підприємстві.

Українська правда