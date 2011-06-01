Королевська: ситуація в металургії може розвинутись у катастрофу

Наступного тижня, 10 червня, відбудеться спеціальне засідання Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва з приводу критичної ситуації на підприємствах гірничо-металургійної галузі.

Про це в коментарі УНІАН повідомила голова цього парламентського комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, до Комітету Верховної Ради звернувся голова Центральної профспілки металургів і гірників Володимир КОЗАЧЕНКО, який попросив народних депутатів розібратися в тривожній ситуації, що склалася на підприємствах ГМК України.

«Проблеми, що накопичилися, вже викликали масові протести людей у Запорізькій області. У ГМК області працюють більше 60 тис. осіб, разом із сім`ями - це понад 200 тисяч. Наслідки зупинки великих підприємств і різке скорочення чисельності працюючих на виробництві в цьому регіоні створюють загрозу для всієї економіки України. І якщо в цю ситуацію не втрутитися, вона може розвинутися за катастрофічним сценарієм, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Щоб розібратися в ситуації і виробити механізм подолання кризи, на спеціальне засідання Комітету Верховної Ради запрошені народні депутати, керівники гірничо-металургійних підприємств, представники Кабінету міністрів і профільних міністерств, голови місцевих органів влади, поінформувала вона.

Як повідомлялося, у вівторок, 31 травня, в Запоріжжі відбулася акція протесту працівників місцевих заводів, які виступають проти масових звільнень на підприємствах міста.

Свої вимоги мітингувальники передали представникам Запорізької облдержадміністрації і мерії Запоріжжя.

На акцію протесту, за різними даними, вийшли від трьох до п`яти тисяч осіб.

За даними профспілок, за 10 років у запорізькому регіоні скорочено близько 18 тис. робітників, при цьому 7 тис. робочих скоротили тільки за останні два роки.

В акції взяли участь представники колективів усіх запорізьких промислових гігантів, підтримати яких прибули металурги і гірники Дніпропетровської, Донецької та ряду інших областей України.