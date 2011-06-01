Тігіпко: середній розмір у чоловіків - 1470

За даними на 1 квітня 2011 р., в Україні кількість пенсіонерів, порівняно з кінцем 2010 року, збільшилася на 60 тисяч – до 13 млн. 766. тис. осіб, кількість платників внесків до Пенсійного фонду на постійній основі скоротилася на 400 тис. осіб – до 14 млн. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО сьогодні на брифінгу.

За його інформацією, в Україні середній розмір пенсії у чоловіків становить 1 тис. 470 грн., у жінок – 1 тис. 15 грн.