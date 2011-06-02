В Україні пройшов турнір з футболу для людей з особливими потребами

В Україні завершився VII міжнародний турнір з футболу для молоді з особливими потребами «Seni Cup 2011».

Як повідомили УНІАН організатори турніру, він проходив 1-2 червня у Києві, на базі «Святошин», у ньому брали участь вихованці психоневрологічних інтернатів України.

Історія турніру «Seni Cup» почалася 18 років тому в Польщі. Зараз ці змагання проводяться також у Росії, Угорщині, Чехії, Словаччині, Німеччині, Латвії, Литві і Білорусі і в Україні. Турнір «Seni Cup» проводиться за усіма правилами FIFA і є чудовою можливістю для участі у спортивних іграх людей з особливими потребами і стимулювання фізичного розвитку у дітей, що проживають у психоневрологічних інтернатах.

Футбольний турнір «Seni Cup» проводиться в Україні вже 7 років, допомагаючи дітям з психоневрологічних інтернатів відчути себе повноцінною частиною суспільства.

На прес-конференції перед офіційним відкриттям турніру 1 червня організатор турніру - директор ТОВ «Белла-трейд» Цезарі БІЯК зазначив, що основна мета турніру - допомогти людям з обмеженими розумовими і фізичними можливостями адаптуватися у суспільстві і відчути себе повноцінними його учасниками. «У сучасному суспільстві на зміну ізольованому вихованню дітей-інвалідів прийшло відкрите і інтегроване навчання і виховання. Футбольний турнір «Seni Cup» допомагає молоді з особливими потребами максимально розвинути свої фізичні здібності і надалі якнайповніше реалізувати себе у суспільстві, а також прищепити любов до спорту і здорового способу життя», - сказав Ц.БІЯК.

1 і 2 червня відбулися турнірні ігри серед 12 команд будинків-інтернатів України. Півгодинні міні-матчі оцінювали професійні судді Федерації футболу м. Києва. Відбулося 16 ігор, команди забили 53 голи. Команда-переможець і команда, що зайняла друге місце у турнірі, їдуть на міжнародний фінал «Seni Cup» до м. Торунь, Польща, який відбудеться 5 і 6 липня 2011 року.

2 червня відбулося нагородження переможців і кращих гравців змагання «Seni Cup 2011». Переможцями змагання стала команда Стрижавського дитячого будинку-інтернату Вінницької області. Друге місце посіла команда Шевченківського дитячого будинку-інтернату Харківської області. Третє місце дісталося команді Шахтарського дитячого будинку-інтернату Донецької області. Кожна з команд-переможниць одержала у подарунок почесні грамоти, медалі, кубки від організаторів і партнерів турніру, а також футбольні м`ячі від ФК «Шахтар» (Донецьк).

Кращим нападаючим сьомого турніру «Seni Cup 2011» став футболіст Іван ЛУТ з команди Стрижавського дитячого будинку-інтернату Вінницької області. Кращим воротарем визнана Тетяна СЛОБОДЯНЮК з команди Стрижавського дитячого будинку-інтернату Вінницької області, а кращим захисником турніру стала Зоя ВАРНАКОВА з команди Новомиргородського дитячого будинку-інтернату Кіровоградської області. Усі гравці, що перемогли у своїй номінації, були нагороджені іменними футболками гравців ФК «Шахтар» (Донецьк).

Почесними призами, грамотами і медалями від організаторів, спонсорів і партнерів «Seni Cup 2011» були нагороджені всі учасники турніру. Додаткові призи від Федерації футболу України також одержали кращий гравець турніру серед чоловічих команд Родіон ХУСТНЕЙДІНОВ з Шахтарського дитячого будинку-інтернату Донецької області і кращий гравець турніру серед жіночих команд Олена ПОЧЕПА з Першотравневого психоневрологічного інтернату.

Всі команди-учасники міжнародного футбольного турніру «Seni Cup 2011» одержали пам`ятні подарунки від ТОВ «Белла-трейд», Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» і ФК «Шахтар», голови постійної комісії Київради з питань охорони здоров`я і соціального захисту Алли ШЛАПАК, віце-президента Федерації футболу України Бориса ВОЗНЕСЕНСЬКОГО і інших партнерів турніру.

Міжнародний футбольний турнір для молоді з особливими потребами «Seni Cup 2011» проходив за підтримки Посольства Республіки Польща в Україні, Міністерства соціальної політики України, Київради, Федерації футболу України, Федерації футболу м. Києва.