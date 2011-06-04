Тігіпко: Україна може опинитися в переддефолтному стані

Україна може опинитися в "переддефолтному стані" у разі розриву співпраці з Міжнародним валютним фондом, не виключає віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

"Відхід Міжнародного валютного фонду одразу знижує рейтинги країни, наші позики, які ми повинні будемо обслуговувати, тому що в нас за останні три роки істотними темпами дуже сильно зріс зовнішній борг. Ми повинні будемо їх обслуговувати, наші позики одразу подорожчають", - сказав С.Тігіпко ввечері в ефірі телеканалу "Інтер".

"Більш того, я можу вам сказати, що ми можемо прийти через одну-дві позики до ситуації, коли ми перебуватимемо в переддефолтній ситуації. І ось тоді починається та ситуація, та, що з Грецією", - додав віце-прем`єр.

Він також зазначив, що зараз гроші МВФ не витрачаються, вони йдуть у валютні резерви країни. "Гроші від Міжнародного валютного фонду сьогодні надходять у валютні резерви, і там накопичуються, вони не витрачаються сьогодні урядом, жодної гривні до нас не потрапить з цих позик", - наводить його слова РІА "Новости".