У Маріуполі підтвердили 5 нових випадків холери

У Маріуполі Донецької області зареєстровано 5 нових випадків захворювання на холеру, у тому числі в однієї дитини.

Як повідомляє сайт Донецької обласної санітарно-епідеміологічної станції, таким чином, у Маріуполі всього зареєстровано 13 випадків захворювання на холеру, підтверджених лабораторно, у тому числі у 12 дорослих та однієї дитини. Хворі продовжують лікування у холерному госпіталі, стан здоров`я стабільний.

За даними епідеміологічного розслідування, зараження хворих відбулося переважно при обробці свіжовиловленої риби у місцях несанкціонованого скиду стічних вод у неканалізованій частині Маріуполя або при споживанні виготовлених з неї страв вдома в умовах порушень санітарно-гігієнічних вимог і технології приготування.

З метою локалізації та ліквідації вогнища холери здійснюються: бактеріологічне обстеження контактних з хворими у широких межах вогнища, екстрена антибіотикопрофілактика, в однієї контактної з родинного вогнища виділено холерний вібріон при відсутності проявів захворювання; під час подвірних обходів оглянуто більше 100 тисяч осіб, хворих з підозрою на холеру не виявлено; щоденно проводяться засідання міських, районних надзвичайних протиепідемічних комісій, міського та обласного штабу; проводиться очистка і дезінфекція ливневих дренажних канав, виявлення і тампонування несанкціонованих скидів до ливневої каналізації; посилено патрулювання органами МВС на пляжах для попередження купання; видано постанову головного держсанлікаря Маріуполя про заборону любительського лову риби та купання на річках Кальчик і Кальміус; перевірено більше 270 об`єктів підвищеного епідризику, за виявлені порушення санітарного законодавства складено 123 протоколи, призупинена експлуатація 18 об`єктів, вжито 9 фінансових санкцій та інші запобіжні адміністративні заходи.

Крім того, для дослідження на санітарно-бактеріологічні показники і холеру відібрано більше 1,5 тис. зразків з об`єктів довкілля. Дослідження тривають.

Посилено проведення попереджувальних заходів на всьому узбережжі Азовського моря, де заборонено лов риби і купання до покращення епідситуації,.

У вогнищі продовжує працювати комісія Міністерства охорони здоров’я України, обласних органів охорони здоров`я та санепідслужби.