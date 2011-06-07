Туск: якщо хтось хоче будувати в Польщі, то робитиме це ідеально

Польські власті не будуть збільшувати бюджет реалізовуваних в рамках підготовки Польщі до Євро-2012 проектів, заявив глава польського уряду Дональд ТУСК.

Як повідомила УНІАН прес-служба прем’єра Польщі, про це Д.ТУСК повідомив, коментуючи інформацію про зриви графіків введення в експлуатацію низки об’єктів.

„Швидше за все ми маємо справу з таким тиском, аби отримати більше грошей. Ніхто не буде „втягувати” державу у додаткові витрати понад записаних раніше в угоді”, - сказав Д.ТУСК.

Він відзначив, що виконавці, які виграли тендери на будівництво об’єктів Євро-2012, зобов’язалися не лише виконати замовлення за визначену суму, але також заплатити штрафи у випадку порушень умов контракту.

„Ми не будемо йти на поступки. Якщо хтось хоче будувати у Польщі дороги та стадіони, то або робить це ідеально, або платить відшкодування”, - сказав глава польського уряду.

Д.ТУСК серед недобросовісних виконавців назвав австрійсько-польський консорціум, який будує Національний стадіон у Варшаві та китайську компанію Covec, яка виграла тендер на будівництво 20-кілометрової ділянки траси А2 до столиці Польщі.

За даними польських медіа, Covec, яка зголосилася збудувати цю ділянку траси за суму удвічі меншу за визначену іншими експертами, минулого тижня відмовилася від виконання контракту, що ставить під загрозу добудову цієї ділянки до Євро-2012.

TVN24 відзначає, що уряд буде добиватися від китайців майже 300 млн. доларового відшкодування, зауваживши, що Covec має фінансову гарантію лише на близько 50 млн. доларів.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня польські власті заявили про можливість скасування контракту із генпідрядником будівництва Національного стадіону у Варшаві через зрив ним графіку виконання робіт. За оцінками експертів замовника, об’єкт, відкриття якого було заплановане на 30 червня, буде введений в експлуатацію щонайменше на 3,5 місяці пізніше.

Довідка УНІАН. Польща витратить на підготовку до Євро-2012 понад 30 млрд. доларів, основна частина з яких буде направлена на реалізацію інфраструктурних проектів, в першу чергу на будівництво доріг.